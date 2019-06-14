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Güroymak'ta karne dağıtım töreni

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 14 bin 300 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 14 bin 300 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.


Güroymak Fatih İlkokulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, öğrencileri tek tek davet ederek karnelerini verdi. Burada öğrencilerle önce sohbet edip, çeşitli sorular sorarak bir süre nasihatte bulunan Alibeyoğlu, karne alan öğrencilerin velileri ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.


Karne dağıtım törenine Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

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