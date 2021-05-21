İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güroymak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi ekiplerince kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekiplerince kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.


İlçede birçok mahallede bozulan yolları kilitli parke ve sıcak asfaltla buluşturan belediye ekipleri, Ulu Cami Caddesi ve etrafında bozulan yolları da kilitli parkeyle yeniliyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmasını inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, "Bismillah deyip kilitli parke çalışmalarımıza başlıyoruz. Vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı çarşı merkezindeki Ulu Cami Caddesi ve etrafının bozulan yollarını kilitli parke ile yeniliyoruz. Yapılacak olan çalışma ile mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşacak. Amacımız mahallelerimizi yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan etkilenmesini önlemek. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve büyük bir özveriyle sürdüreceğiz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.