Güroymak'ta korona virüs tedbirleri denetimi

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Emre Zeyrek, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ile korona virüsle mücadele kapsamında iş yerlerinde denetim yaptı. Kaymakam Zeyrek, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.