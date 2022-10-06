Güroymak'ta öğretmenlere başarı belgesi verildi

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "2021-2022 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimizin lise ve üniversiteye giriş sınav sonuçları, Bitlis ve Türkiye genelindeki sosyal-kültürel ve sportif başarıları, okul ve öğrencilerimize katkı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güroymak Kaymakamlığımızca 60 öğretmenlerimize başarı belgesi verilmiştir. Belge alan veya almayan tüm öğretmenlerimiz büyük özveriyle çalışmaktadır. Tüm öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Elbette öğretmenlerimiz herhangi bir beklentide olmadan fedakarca çalışmışlardır. Ancak onların ödüllendirilmesi, motivasyonlarını daha da arttıracak ve bu da öğrencilerimize başarı olarak yansıyacaktır. Bu anlamda ilçemizde yıllardan beri devam eden başarı belgesi verilmemesi alışkanlığına son vererek, öğretmenlerimize hak ettikleri değeri veren ve onları mutlu eden Kaymakamımız Ramazan Cankaloğlu'na teşekkür ederiz. Kıymetli öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik eder, öğrencileriyle beraber başarılarının devamını dileriz” dedi.