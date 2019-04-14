Güroymak'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulunun organizasyonuyla Okullar Arası Bireysel Satranç Turnuvası düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün katılarıyla düzenlenen turnuvaya; ilçe merkez, belde ve köy ilkokullarından 80 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan turnuvada; Akşemsettin İlkokulundan Abdussamed Körman birinci, Atatürk İlkokulundan Onur Erdil ikinci, Mevlana İlkokulundan Ahmet Güngür ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle turnuva sona erdi.