Güroymak'ta "Okuma ve zeka oyunları atölyesi" oluşturuldu

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığınca ilçede “Okuma ve zeka oyunları atölyesi” oluşturuldu.

Güroymak Kaymakamlığınca Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulunda Okuma ve zeka oyunları atölyesi” oluşturuldu. Güroymak Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, okuma ve zeka oyunları atölyesi oluşturduklarını ifade etti. Bir sınıfın boya ve badana işlerini bitirdikten sonra, sınıfın zeminine tatami zemin döşediklerini belirten Kaymakam Alibeyoğlu," İçerisine masa, sandalye, ağaç kitaplık, minder, zeka oyunlarını aldık. Bu projemizle bu yavrularımızı stresten ve yarış ortamından kurtarıp biraz dinlenme, okuma ve oyun ortamında yetişmelerini sağlayacağız. Okuma ve zeka oyunları atölyesinin amacı öğrencilerimiz eğlenirken zekâlarını geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlayacaktır. Çocuklarımıza oyun ortamında eğitimi ve kendi içerisinde tatlı bir rekabet ve yarış ortamında zekâsını, niteliklerini, yeteneklerini geliştirme ortamı sağlayacaktır" dedi.

Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu temizlik ve hijyen konularında "Beyaz bayrak" aldı

Kaymakam Alibeyoğlu, "Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında okullarımız denetlendi ve Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu beyaz bayrak sertifikası ve beyaz bayrağı alarak okullarında astıklarını gördük. "Her sınıfın bir ağacı olsun” projesi kapsamında okul idareci ve öğretmenler tarafından ağaç alınarak okul bahçesine dikilmiştir. Bu başarılardan dolayı okul idareci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarıların devamını diliyorum" dedi.

Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu Müdiresi Elif Okay ise, "Okulda yaptığımız her çalışma ve projemizde Kaymakamımız Alibeyoğlu'nun desteğinden dolayı başarılar elde ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.