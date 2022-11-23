İhlas Haber Ajansı

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Güroymak'ta oluşan sis bulutu görsel şölen sunuyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis bulutları, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis bulutları, doyumsuz manzaralar oluşturdu.


Etrafı dağlarla çevrili Güroyamak'ın üzerini beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı, doyumsuz manzara oluşturdu. Son zamanlarda hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak oluşan yoğun sis, Güroymak ilçesini kapladı. Muş Ovası'nın devamında kurulu olan ilçe, soğuk havalarla birlikte sisle kaplanıyor.


Özellikle yüksek kesimlerde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken oluşan sis bulutu ise havadan görüntülendi.

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