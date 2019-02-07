Güroymak'ta “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması yapıldı.

Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması kapsamında ilçe genelindeki tüm okul önlerinde kural ihlallerine karşı bilgilendirme yapılarak, sürücülere broşür dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu da, beraberindeki Jandarma Üsteğmen Erol Sakman, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleriyle Ato Lojmanları önündeki yaya geçidinde yapılan uygulamaya katıldı.