Güroymak'ta sağlık hizmetleri istasyonu hizmete açıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmete açıldı.

İlçe halkının hizmetine sunulan aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlığı Müdürü Dr. Koray Okur, "Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni açılan bu aile sağlığı merkezleri, Güroymak'da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlayacak. Aile sağlığı merkezimizde ilk aşamada 1 hekim ve 1 hemşire görev yapacak. Nüfus artış hızına göre 3 hekime kadar artırılmasını planlıyoruz. Merkezde hasta muayenesi, enjeksiyon-pansuman, laboratuar tetkikleri, gebe-lohusa-sağlam-çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması ile küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek" dedi.