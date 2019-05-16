Güroymak'ta sertifika töreni

Bitlis'in Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Günkırı Belde Belediyesinin ortak çalışmaları kapsamında açılan operatörlük kurslarında eğitim gören 18 kursiyere sertifikaları verildi.

Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli kurs hocaları tarafından araç çekme ve kurtarma operatörlük kursu ile kazma- yükleme iş makinesi operatörlük kurslarında Günkırı Belediyesinde görevli 18 personele eğitim verildi. İki ay süren eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan personellerin sertifikalarını Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Keziban Erdem tarafından verildi.