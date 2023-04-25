İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güroymak'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde ana cadde üzerinde silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ana cadde üzerinde silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.


İlçenin Girne Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Hüsamettin B., eşinin kardeşi olduğu tahmin edilen zanlının ailevi meseleden dolayı silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Hüsamettin B., ihbar üzerine gelen ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüsamettin B., hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.