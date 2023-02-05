Güroymak'ta silajlık mısır ekimini artırma çalışmaları devam ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde silajlık mısır ekimini artırma çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, “Taş toplama makinesi, hububat ekim mibzeri, pinomatik ekim makinesi, silaj hasat makinesi ve en önemlisi silaj paketleme makinesini depolara indirdik. Bu çalışmada eksi 12 derecede bizlere yardımcı olan Güroymak ve Gölbaşı belediyelerinin değerli çalışanlarına teşekkür ederim. Dönüm başı 147 TL olarak desteklediğimiz ve dönüme 6 ton verimi olan silajlık mısır ekilişi yapacak olan tüm çiftçiler ürün değişikliğini 28 Şubat'a kadar yapmayı unutmasın" dedi.