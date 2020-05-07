Güroymak'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Bitlis'in Güroymak ilçesinde trafik düzeninin sağlanması ve karayolunu kullanan araçlar ile yayaların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı arttırmak için etkinlik düzenlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla pek çok tedbir hayata geçirilmiş olup yapılan etkinliklerde bu tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edildi. Etkinlikler kapsamında Güroymak'ta bulunan kamu kurumlarına, iş yerlerine, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarına Trafik Büro Amirliği tarafından hazırlanan 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' ve ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' mesajlarını içeren afiş ve ilanlar asılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, ilçede emniyet ve jandarma personelleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında trafikte güvenli sürüşün sağlanabilmesi adına araç sürücülerine; seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemeri takılması ve trafik ışıkları ile trafik levhalarına uyulmasının önemini anlatan ilan ve broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı.