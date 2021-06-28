Güroymak'ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu

Bitlis'in Güroymak Halk Sağlı Müdürlüğü koordinasyonunda Mehmetçik Parkı'nda kurulan stantta randevusuz 18 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.

Mehmetçik Parkı'nda kurulan stantta halk sağlığında görevli 1 sağlık memuru, 2 hemşire ile 1 doktorun hazır bulunduğu aşılamada altı ay içinde korona virüs geçirmemiş 18 yaş üzeri ve vatandaşlar aşılandı. Sabah saatlerinde kurulan ve çarşamba gününe kadar sürecek olan korona virüs aşısı ve bilgilendirme standında iki saat içinde 30 kişiye Sinovac aşısı uygulandı.

Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.