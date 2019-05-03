Güroymak'ta yeşillendirme çalışmaları

Bitlis'in Güroymak Gençlik ve Spor Müdürlüğü yerleşkesi içinde bulunan 150 dönümlük alana bin 200 fidan dikildi.

İlçeye bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 150 dönümlük alanın yeşillendirilmesi için Güroymak Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çam, mavi ladin, akasya, dişbudak, çınar ve ıhlamur türlerinden oluşan bin 200 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Peygamber Efendimiz (SAV) hadisi şeriflerinde ‘yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadar ki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Daha temiz bir hava, daha yeşil bir Güroymak için her vatandaşın dikili bir ağacı bulunsun istiyoruz. Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmak çok güzel bir duygudur. Geçen yıl bu alanda 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün ise bin 200 fidanı daha toprakla buluşturacağız” dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.