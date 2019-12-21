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G?roymak'ta yo?un sis hayat? olumsuz etkiledi

Bitlis’in G?roymak il?esinde yo?un sis nedeniyle g?r?? mesafesi 10 metreye kadar d??t?.

Bitlis'in G?roymak il?esinde yo?un sis nedeniyle g?r?? mesafesi 10 metreye kadar d??t?.


?l?ede ak?am saatlerinden itibaren etkili olan yo?un sis trafik ak???n? aksatt?. G?r?? mesafesinin 10 metreye kadar d??t??? Bitlis-G?roymak ve G?roymak-Mu? transit kara yolunda s?r?c?ler ilerlemekte g??l?k ?ekti. Sisle beraber so?uk havan?n da etkili oldu?u il?ede vatanda?lar y?r?mekte zorland?. Bir?ok t?r ?of?r?, il?edeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Trafik ekipleri, s?r?c?leri trafik i?aretlerine uymalar? ve takip mesafesini korumalar? konusunda uyard?.


Vatanda?lardan Faruk G?ltekino?lu, "Yo?un sis nedeniyle g?r?? mesafesi d???yor. Evden i? yerine gelmekte b?y?k zorluk ya??yoruz. K?? aylar?nda il?emiz durumu hep b?yle trafikte ilerleyen s?r?c?ler beni g?rmez diye yava? ve dikkatli y?r?meye ?al???yorum" dedi.

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