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Güroymak'ta yol yapım çalışması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şenova, Şirintepe, Haydar, Şenevler, Bağlar, Kümbet ve Barış mahallelerinde alt yapısı biten tüm yollara kilitli parke taşı döşüyor.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şenova, Şirintepe, Haydar, Şenevler, Bağlar, Kümbet ve Barış mahallelerinde alt yapısı biten tüm yollara kilitli parke taşı döşüyor.


Güroymak Belediyesi tarafından ilçenin daha modern bir görüntüye kavuşturulması amacıyla başlatılan kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in talimatıyla ilçenin her yerinde yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelere de kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.


İlçenin her yıl önemli bir büyüme oranı gösterdiğini belirten Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, yolların da bu büyümeye orantılı olarak çoğaltıldığını söyledi. Zeyrek, “Fen İşleri Müdürlüğümüz vatandaşlarımızdan gelen talepler ve programımız doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisindedir. Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni yollar açıyoruz ve belediyemiz tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz ”dedi.

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