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Güroymak'taki öğrencilere giyim yardımı

Bitlis’in Güroymak Kaymakamlığının girişimleriyle bir firmadan temin edilen elbiseler, köy okullarında okuyan 2 bin 270 öğrenciye dağıtıldı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığının girişimleriyle bir firmadan temin edilen elbiseler, köy okullarında okuyan 2 bin 270 öğrenciye dağıtıldı.


Önceden hazırlanmış listeye göre her öğrencinin adına özel olarak hazırlanan kıyafet paketleri, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından öğrencilere sınıflarında teslim edildi. Köy okullarını ziyaret eden Kaymakam Alibeyoğlu, bütün sınıfları gezerek öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. Giyim yardımını alan öğrencilerin sevinç ve mutlulukları gözlerden kaçmadı.


Kaymakam Alibeyoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Kılıçarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve SYDV Müdürü Uğur Ertürk de eşlik etti.

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