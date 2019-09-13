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Güroymak'taki şoförlere eğitim semineri

Bitlis’in Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

Bitlis'in Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenledi.


Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda “Öğrencilerin Taşıma Güvenliği” konulu seminer düzenlendi. Okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik düzenlenen ve okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile öğrenci temsilcilerinin de katıldığı seminerde; trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin alınması, Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları ve diğer konularda eğitim verildi.

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