Güroymak'tan 75 ülkeye ihracat

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinden 75 ülkeye ihracat yapılırken, ilk kez Nıke markasının üretimi de yapılmaya başlandı.

Güroymak Kaymakamlığının girişimleriyle açılmış olan tekstil fabrikasında NIKE markasının ürünleri üretilmeye başlandı. Bu üretimle markanın dünyadaki ilk ana fabrika dışı üretimi Güroymak'ta gerçekleştirilmeye başlandı. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, açılan Nur Tekstil Fabrikasında dünya çapında markaların üretiminin yapıldığını söyledi. Alibeyoğlu, “Yani bu fabrikamızda Zara ve Mango markalarının üretimi gerçekleştirilmekte, bunun yanı sıra Nıke markasının da üretimine başlamış bulunmaktayız. Açmış olduğumuz fabrikada 478 kişi istihdam edilmekte ve 75 ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir" dedi.

Bu girişimle Nıke markasının Bursa'daki fabrikasının dışında Türkiye'deki ikinci üretimini Güroymak'ta gerçekleştirdiğini söyleyen Alibeyoğlu, "Dünyada sadece ana fabrikalarında üretim yapan Nıke, ilk kez ana fabrikalarının dışında üretimini Güroymak'ta gerçekleştirmeye başladı. Bu durumdan son derece memnunuz. Bu önemli yatırımlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür ediyorum. İstihdama yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek" diye konuştu.