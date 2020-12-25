Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Türkiye genelinde pandemiyle mücadele kapsamında bugün saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.