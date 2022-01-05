Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaraları

Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde bulunan kar yığınları arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluştururken bugünlerde dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsü ve sis bulutları arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kıvrak şekilde uzayıp Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi. Öte yandan kartpostallık görüntüler oluşturan mendereslerde yabani hayvanların yer alması, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.