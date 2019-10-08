Hakkari'den geldi Bitlis'te sağlığına kavuştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 88 yaşındaki hasta, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şemdinli'den Tatvan'daki özel bir hastaneye getirilen 88 yaşındaki hasta kadın Tası Demir, yapılan tahlil ve muayenenin ardından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın 4'üncü günü hastane koridoruna çıkarak gezen Tası Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, "Hastamız 88 yaşında ve Şemdinli'den buraya getirildi. Kalın bağırsak tıkanıklığı olduğunu anlayınca acilen ameliyata aldık. Hastanın kalın bağırsağını tıkayan timürel bir kitle vardı. Kalın bağırsağının yaklaşık yarısını kaplayan bu kitleyi ameliyatla çıkardık. Hastamızın şu an genel sağlık durumu iyi" dedi.

Tası Demir'in oğlu Mehmet Hüseyin Demir ise, annesinin Şemdinli'deki hastanede 6 gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra buraya getirdiklerini ve ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu belirtti.