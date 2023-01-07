Hastane bahçesinde jandarma asayiş noktası açıldı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde jandarma asayiş noktası açıldı.
Rahva mevkiinde bulunan Açılışı yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve beraberindekiler, yeniden düzenlenen hükümlü ve tutuklu koğuşunda incelemelerde bulundu.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde açılışı gerçekleştirilen Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Noktasının açılış törenine Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve İl Sağlık Müdürü Dr. E. Kübra Dindar Demiray katıldı.