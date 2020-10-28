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Hayırsever vatandaş evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyünde yaşayan Semra Akbay, evini dini ve hayır hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyünde yaşayan Semra Akbay, evini dini ve hayır hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.


Tatvan Müftülüğünde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Tatvan Şubesi Başkanı ve Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, "Şüphesiz çok anlamlı ve ulvi bir davranış. Vakfımıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı hanımefendiyi tebrik ediyorum. Allah yapmış olduğu bu hayırlarını dergahı izzetinde kabul buyursun” dedi.


“Dünyaya bırakacak bir hayrım olması ve arkamdan hayırla dua edilmesi düşüncesiyle dairemi Türk Diyanet Vakfına bağışladım" diyen Semra Akbay ise "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah güzel işlere vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

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