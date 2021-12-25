Hiç gol yemeyen namağlup Özgüzeldere Spor'da hedef şampiyonluk

Grubunda namağlup lider Özgüzeldere Spor'da hedef oynayacağı Cizre Serhat Spor müsabakasını da kazanarak ilk yarıyı hiç yenilgi almadan kapatmak. 8 Ağustos Stadyumunda maçın hazırlıklarını sürdüren takım, sahanın yarısından fazlasının kar olmasından dolayı dar alanda antrenmanlarını yapmak zorunda kalıyor.

Bitlis Özgüzeldere Spor Teknik Direktörü Remzi Çiçek, Cizre Serhat Spor maçıyla birlikte sezonun ilk yarısını yenilgisiz ve gol yemeden kapatmak istediklerini söyledi. Çiçek, “Oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Rakibimizle aramızdaki puan farkını 6'ya çıkarmak için elimizden geleni yapıp bu maçı da kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanarak 9'da 9 yapacağız. Şimdiye kadar bütün maçlarımızı maç başına 3,5 gol ortalaması ile kazandık. Toplamda 27 gol attık ve hiç gol yemedik. İnşallah Cizre Serhat Spor maçından da gol yemeden galibiyetle ayrılıp gol yememe ve galibiyet serimizi sürdürürüz” diye konuştu.

Bitlis'te yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan saha, rotatif yardımıyla açılarak maça yetiştirilmesi hedefleniyor.