Hırsızlar, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ni soyup soğana çevirdi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ne (BİGACEM) giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerdeki tüm malzemeleri çaldı.

Bitlis'te daha önce benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Muhtarlar Derneği, Engelliler Derneği gibi birçok kamu kurumu ve derneğin yer aldığı eski hükümet konağında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Aynı bina içerisinde daha öncesinde farklı kurumlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının son mağduru Bitlis Gazeteciler Cemiyeti oldu. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ne giren hırsızlar, ofisi adeta talan ettiler. Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü karşısındaki eski valilik binasının 4'üncü katındaki BİGACEM ofisine giren hırsızlar; cemiyetin kapıları dahil olmak üzere içerdeki arşiv dosyaları, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet yönetimi, gazeteciler ile birlikte soluğu il merkezindeki cemiyet binasında aldı. Cemiyet ofisine giren cemiyet yönetimi ve gazeteciler, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, olay yerindeki ilk incelemelerini yaptıktan sonra olayla ilgili tahkikat başlattı.

“İlk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaşıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, mesleki yaşantısı boyunca birçok hırsızlık haberine gittiğini ancak mağduru oldukları hırsızlık olayı gibi bir hırsızlık olayıyla daha önce karşılaşmadığını ifade ederek, ofiste iğneden ipliğe her şeyin çalındığını söyledi. Maddi zararın 200 bin TL'nin üzerinde belirten Aygül, ayrıca olayda BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu ifade etti. Aygül, “Meslek hayatım boyunca adi hırsızlıktan, nitelikli hırsızlığa, yolsuzluğa kadar yüzlerce hırsızlık haberi yaptım. Böylesine ilk defa denk geliyorum ve ne yazık ki mağduru da biziz. Bitlis merkezde eski valilik binasında bulunan ve 2017 yılında valilik tarafından bize tahsis edilen merkez büromuz soyulmuş. Profesyonelce yapılmış, nitelikli bir soygun hem de. Kapısı kırılarak girilmemiş, bizzat kapının kendisi de sökülerek çalınmış. Büromuza giren kişi ya da kişiler kapısıyla beraber içerdeki bütün malzemeleri çalmış. Merkezdeki büromuzda başkanlık makamı, sekreterlik odası, mutfak ve konferans salonumuz vardı. Büro mobilyaları, elektronik cihazlar, mutfak malzemeleri, temizlik malzemelerine kadar her şey alınmış. Evraklarımızın, arşiv kayıtlarımızın bir kısmı yerlere saçılmış bir kısmı kayıp. Binada resmi kurumlar var, dernekler var, giriş kapısı mesai saatleri dışında kilitli bir bina. Nasıl olduğunu merak diyoruz ancak bütün sorumluları ortaya çıkarılacaktır. Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar. Karakolda şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız” dedi.