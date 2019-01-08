Hizan esnafından kardan camii

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı iş yapamayan esnaf, kardan camii yaparak günlerini geçirdiler.

Köy yollarının kapalı olması nedeniyle satış yapamayan esnaf, iş yerinin önünde biriken karları toplayıp kardan camii yaptı. Yaptığı kardan camiye minareler de yaptıran esnaf, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Esnaf Orhan Üste, kardan adam yerine farklı bir şey yapmak istediğini belirterek, "Kardan dolayı işlerimizde durgunluk vardı. Biz de can sıkıntısını gidermek için böyle bir şey yapmak istedik. Herkes kardan adam yapıyor. Bu sefer cami yapalım dedik. Güzel oldu. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor" dedi.