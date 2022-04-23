Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Koltuğunu Elif Ercik'e bıraktı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Elif Ercik'e devretti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle okul müdürü, öğretmen ve öğrenciden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Kaymakam Yelek, ziyarette makam koltuğunu bir süreliğine Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Elif Ercik'e devretti. Makama oturma fırsatı verdiği için Kaymakam Yelek'e teşekkür eden Ercik, çocuklar için oyun parklarının yapılmasını isteyerek bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek; “Ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Başta, içine doğduğunuz aileniz olmak üzere, Türk milletinin maddi ve manevi kültürel değerlerini öğrenen, yaşayıp yaşatan birer birey olabilmeniz de aynı değerde önemlidir. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır” dedi.