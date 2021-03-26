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Hizan Kaymakamı Yelek, bilgi yarışmasında birinci olan öğrencileri kabul etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Liseler Arası Bilgi Yarışmasında birinci olan Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Liseler Arası Bilgi Yarışmasında birinci olan Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.


Ziyarette Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır ve öğrencilerin öğretmenleri de hazır bulundu. Bitlis Hizan'da 5 liseden 7 grup öğrencinin katıldığı Bilgi Yarışmasında birinci olan Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bitlis'te düzenlenecek ikinci etap yarışmaya girmeye hak kazandı. Birinci olan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Yelek, “Öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarı inşallah her zaman daim olur. Bundan sonraki süreçte daha güzel yerlere gelmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bilgi, çağımızdaki en güçlü silah. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi, ailelerini, onları eğiten öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize Bitlis'te katılacakları yarışmada başarılar diliyorum” dedi.

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