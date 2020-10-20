Hizan Kaymakamı Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan İlçe Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, devlet hastanesini ziyaret etti.

Hastane ziyareti esnasında Uzm Dr. Başhekim Mehmet Öztekin ve İlçe Sağlık Müdürü Ensar Kızıldağ tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, hasta ve hastane konusunda yetkililerden bilgi aldı. Hastanenin birimlerini gezen Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.