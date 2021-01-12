Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerine devam ediyor

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Necmettin Okuyan ailesini ziyaret eden Kaymakam Yelek, aile ile yakından ilgilenip talep ve sorunlarını evinde dinledi. Program dahilinde ilçede ikamet eden vatandaşları zaman zaman evlerinde ziyaret ederek gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Yelek şu açıklamalarda bulundu:

“Farklı mahallelerimizde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını evlerine misafir olarak dinliyoruz. Ailelerimizin sıkıntılarını gidermeye çalışarak, devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunları çözümü konusunda tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kaymakam Yelek'e ziyaretleri sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.