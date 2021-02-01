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Hizan Kaymakamı Yelek hasta vatandaşların taleplerini evlerinde dinliyor

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretlerine devam ederek, hasta olan vatandaşların talep ve sorunlarını evlerinde dinliyor.


Hizan ilçesi Aşağıkarasu Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mehmet Şerif Sakar'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, ailenin sağlık sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Devletin millet için var olduğunu vurgulayan Kaymakam Yelek. “Bugün bir ailemizi daha ziyaret ederek evlerine misafir olduk. Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor, devletimizin şefkatli ellerinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum” dedi.

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