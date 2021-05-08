Hizan Kaymakamı Yelek, Kültür Merkezi binasında incelemelerde bulundu

Kaymakam Yelek, kurum müdüründen yapılan güçlendirme çalışmaları ile ilgili bilgi alarak güçlendirme yapılan bölümlerde incelemelerde bulundu. 6 ay sürmesi planlanan güçlendirme çalışmalarının ardından Kültür Merkezi binasının hizmete hazır hale geleceğini açıklayan Kaymakam Yelek, vatandaşlarımıza daha güvenilir ve rahat ortamlarda hizmet sunabilmek adına çalışmalara ara vermeden devam edeceğini söyledi.