İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan Kaymakamı Yelek, tekstil atölyesini ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini gezdi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini gezdi.


Ziyareti esnasında atölyeyi dolaşan Kaymakam Yelek, yetkililerden iş ve işçilerle ilgili bilgi alarak, bu tür işyerleri sayesinde ilçede istihdam sağlandığını, ilçedeki işsiz sayısının ise düştüğünü söyledi. Hizan'ın genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Yelek, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda bu işyerimiz ve benzeri istihdam sağlayan işyerlerin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu.


Tekstil atölyesi sahibi Mehmet Aydın, işletmelerinde 220 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek ziyaretten ötürü Kaymakam Yelek'e teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.