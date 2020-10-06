Hizan Kaymakamı Yelek, TÜBİTAK birincisi öğrenciye ödül verdi

2020 TÜBİTAK Liselerarası Araştırma projesi yarışmasında Türkiye birincisi öğrenciye Kaymakam Yelek tarafından ödül verildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedirhan Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Kadir Has Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin Korkmaz ve öğrenci Aleyna Korkmaz'ı makamında kabul ederek tebrik etti. Proje hakkında Kaymakam Yelek'e bilgiler veren okul yönetimi, TÜBİTAK finalinde ilçedeki Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paydaşlarındaki Yansımaları' konusunda proje hazırlayan öğrencinin Sosyoloji alanında Türkiye birincisi olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Yelek, başarıdan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Başta öğrencimiz olmak üzere okul yönetimini tebrik ediyorum. Bu tarz bilimsel, teknolojik ve sosyal araştırma projelerini okullarımızda öğrencilerimize aşılamak ve dolayısıyla bu tür yarışmalara daha çok projeyle katılmak gerekmektedir” dedi.

Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek, TÜBİTAK yarışmasında birinci olan Aleyna Korkmaz'a dizüstü bilgisayar hediye ederek projede emeği geçen öğretmenleri kutladı.