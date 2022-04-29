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Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin encümen seçimi

BİTLİS (İHA ) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

BİTLİS (İHA ) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.


Hizan Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen üye seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Burada konuşan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.


Daha sonra yapılan seçimle birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz, muhtarlardan ise Mehmet Cemal Korkmaz ve Bedirhan Uğuş seçildi.


Kaymakam Yelek, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.

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