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Hizan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma, Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.


Çeşitli okulların öğrencileri tarafından Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, İlçe Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Sinevizyon gösterimi ile başlayan anma programında öğrenciler ve öğretmenler şiirler ve türküler seslendirdiler. Ardından anaokulu öğrencileri tarafından sergilenen oyunlarla birlikte Atatürk portresinin yapılmasıyla program devam etti. Program, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk oratoryosu ile sona erdi.

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