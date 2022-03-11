Hizan'da “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” programı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hizan Kız Anadolu Lisesi, Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir dinletisi, oratoryo gösterisi ve video gösterimi ile program devam etti.

Düzenlenen programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile program son buldu.