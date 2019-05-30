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Hizan'da 120 yetim çocuk giydirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfınca 120 yetim çocuğa, Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımı yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfınca 120 yetim çocuğa, Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımı yapıldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Hizan İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, İHH'nın 2013 yılında Tatvan ilçesinde kurulduğunu belirterek, o günden bu yana il merkezi ve ilçelerinde hizmet verdiklerini söyledi. Ramazan ayı münasebetiyle buradaki yetim ve mağdur çocukları giydirme ve onlar için iftar programı düzenlediklerini ifade eden Yaşar, "Hizan'da bu akşam yetim ve fakir ailelerle iftar açacağız. Hizan'da şu anda ulaşabildiğimiz 120 aile bizim için birer emanet. Bu ailelere sadece yetim haftasında değil, yılın 365 günü gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ve ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki yetim gülerse, dünya güler" dedi.

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