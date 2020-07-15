Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Hizan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ'nün örgütü ve dış mihraklara karşı canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren sinevizyon gösterisi vatandaşları duygulandırdı.

Kaymakam Köleoğlu yaptığı konuşmasında, “Kıymetli hemşehrilerim bugün demokrasi günü, bugün milli birlik ve beraberlik günü, bir milletin dirilişinin yeniden başladığı bir gün. Bugün Çanakkale'yi kıskandıracak, nesiller boyu gururla anlatılacak her sene bayram olarak kutlanacak bir gün. Devletimiz olmazsa bizim hiçbir önemimiz yoktur maalesef. 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülen vatandaşlarımız dedelerinden miras olarak aldığı Çanakkale'nin, 'Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni' diyen Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıydı. Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ile vatandaşlarımız ülkesine sahip çıktı. Bayrağını ve abdestini alan bu hain kalkışmayı engellemek için şimdi yaptığımız gibi sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bu vatani armağan eden aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz hainlerine fırsat vermeyerek demokrasi şehitlerimizi ve ülkemizin dört bir yanında görev yaparak şehit olan terör şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Sonrasında vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Anı Defteri'ne yazılar yazdı.