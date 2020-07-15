İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu

Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Bediüzzaman Ulu Camiinde sosyal mesafe kuralına uyularak mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Program daha sonra Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyaretiyle devam etti. Daha sonra Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Esen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler. Kaymakam Köleoğlu, beraberindeki heyetle şehit ailelerini ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.