İhlas Haber Ajansı

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Hizan'da 19 Mayıs coşkusu

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.


İlçe stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrencilerin gösterileri ile devam eden programda çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından madalya ve kupaları verildi.


Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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