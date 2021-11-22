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Hizan'da 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde 22 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 22 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.


"Bitlis'te 1 milyon meyve fidanı toprakla buluşuyor' projesi kapsamında meyve fidanı dağıtımı, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Yelek, “Projeyi yürüten Eren ailesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, hem doğaya yeni fidanlar kazandırmak hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla dağıtılan fidanların doğaya nefes olmasını ve bereketli ürünler olmasını diliyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından Eren ailesi tarafından gönderilen 22 bin adet meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

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