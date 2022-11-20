İhlas Haber Ajansı

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Hizan'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde iki araç içerisinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki araç içerisinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hizan ilçemizde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki araç içerisinde toplam 23 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 4 şüpheli yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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