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Hizan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.


Hizan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sergilendi.


Düzenlenen programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, eşi Rabia Özçelik, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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