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Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

BİTLİS (İHA) –Bitlis’in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.


Düzenlenen çelenk sunma törenine Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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