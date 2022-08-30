Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile tören sona erdi.

Törenin ardından ilçe protokolü Gayda Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Düzenlenen programa; Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.