Hizan'da barış töreni

Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri törenle barıştı.

İki köy arasında yıllardan beri süregelen küslüğün sona erdirildiği için yapılan barış törenine katılan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, “Bugün burada hayırlı bir olaya müşahade ediyoruz. Birbirlerine komşu olan iki köyümüz arasındaki husumetin giderilmesine tanıklık etmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Eğer bizler komşuyu komşuya mirasçı kılacak kadar önem veren bir Peygamberin ümmeti olduğumuzu ifade ediyorsak, aradaki kırgınlıkların giderildiği bu toplantılara öncülük etmeliyiz. Bu birlikteliği sağlayan kanaat önderlerimize, belediye başkanımıza, encümenlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza, şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Tahriklere kapılmadan sulh tarafı olan ve daima itidalini muhafaza eden köylülerimizi de tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Düzenlenen törene Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Sait Kuldaş, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.