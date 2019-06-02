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Hizan'da bayram telaşı

Bitlis’in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.


11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişi yapmak için çarşı merkezine akın etti. İş yeri çalışanlarından Sıdık Çelik, Ramazan Bayramı'na iki gün kala satışlarının arttığını belirterek, “Baya yoğun bir talep var. Şu anda işlerimizden memnunuz. Piyasa şu an canlı bir şekilde çalışıyor. Fiyatlarda düştü, sebze ve meyve fiyatları düştü. Şeker fiyatları gayet normal gidiyor. Satışlarımız devam ediyor. Allah bol kazanç versin inşallah” dedi.

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